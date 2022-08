Enter the Gungeon : essayez-le gratuitement durant 3 jours

Véritable challenge ambulant, le bullet-hell Enter the Gungeon, sorti depuis 2016, refait parler de lui et propose un essai gratuit sur PC via Steam durant 3 jours. De quoi vous permettre de découvrir une véritable pépite, dénichée par Devolver Digital et développée par Dodge Roll, à moindre frais !

Un essai gratuit, mais pas que !

Si la difficulté ne vous fait pas peur, nul doute que le roguelike Enter the Gungeon est fait pour vous. Se classant parmi les meilleurs jeux du genre sur le marché, vous aurez jusqu’à dimanche 21 septembre inclus pour l’essayer et faire parler la poudre. Foulez les pavés du Gungeon, esquivez les balles de vos ennemis et visez juste pour visiter les tréfonds de cet endroit.

Malgré tout, il s’agit là uniquement d’un essai gratuit. Si vous souhaitez vous procurer le titre, il vous faudra passer par la case achat. Mais, sans pour autant casser votre tirelire puisque durant ce laps de temps, Enter the Gungeon ne vous coûtera qu’un peu moins de 5 euros. Une belle affaire lorsque l’on connait la qualité du titre.

Pour rappel, Enter the Gungeon est disponible sur PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One