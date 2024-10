Enshrouded : L’action RPG de survie en monde ouvert a de belles choses pour l’avenir

Le jeu de survie va se bonifier

On se voilerait la face si on ne concéderait pas le fait que cet article sort très tardivement : c’était à l’occasion de la Gamescom, qui s’est déroulée à la fin de l’été, que nous avons pu discuter avec les développeurs de Keen Games pour faire le point sur l’avenir du jeu. Un avenir qui ne s’est pas encore montré à la communauté mais qui arrivera bientôt sous la forme d’une mise à jour majeure. On a ainsi pu voir du gameplay en avant-première, notamment dans une zone montagneuse qui servira de nouveau terrain, mais aussi à prendre quelques notes sur les changements attendus.

Dans les grandes lignes, Enshrouded est toujours un action RPG qui se déroule dans un vaste monde ouvert avec des composantes de jeu de survie bien senties. Bien senties, oui, mais loin d’être aussi intimidantes que dans un Valheim ou un Rust par exemple. Avec ce titre, Keen Games ne veut pas frustrer le joueur ou la joueuse avec des éléments de survie trop présents et qui pourraient freiner la progression. Pour cela, il propose un enrobage Action RPG, avec une construction du monde à la Zelda: Breath of the Wild (une inspiration assumée du studio). Rajoutons la composante sandbox qui est loin d’être négligeable puisque chaque élément est destructible, nous permettant de refaçonner entièrement le monde autour de nous.

On incarne alors un Flameborn, le dernier espoir d’une race en déclin, et après un petit tutoriel, on est plongé dans un univers où l’on peut quasiment tout parcourir. Une liberté appréciable, d’autant que malgré la possibilité de jouer en multijoueur, une grande partie de l’aventure peut se faire en solo. La nouvelle build montrée était d’ailleurs située dans de vastes montagnes enneigées, où l’on est allé poutrer un monstre bien connu des cavernes et quelques morts-vivants.

Si vous trouvez un dragon endormi, ne le réveillez pas !

Evidemment, ce qui nous intéressait surtout ici, ce n’était pas de (re)découvrir un jeu que l’on a déjà testé en début d’année pour vous, mais plutôt de faire le point sur les contenus à venir. Comme évoqué juste avant, on a surtout pu voir le nouveau biome qui va se situer en montagne. On pourra alors explorer une nouvelle zone qui fait la part belle aux dénivelés et aux pics enneigés. Les développeurs sur place étaient d’ailleurs très fiers de nous montrer la physique de la neige, avec les traces qui restent dans le sol ou la possibilité qu’elle fonde lorsqu’un ennemi nous attaque avec un lance-flammes.

Qui dit nouvelle zone, dit évidemment nouveaux adversaires. En plus de visages inédits propres à cet endroit comme ce félin des glaces et ces vautours des neiges, on apprend que la faction Scavenger s’est agrandit et que l’on pourra rencontrer un nouveau boss, un Cyclope. L’arrivée de la montagne comme terrain de jeu permet aussi d’introduire le système météorologique, avec une météo dynamique et la possibilité qu’il neige, qu’il vente ou qu’il pleuve selon les biomes.

Toute la partie crafting va aussi s’agrémenter de quelques nouveautés. On ne va pas s’amuser à lister les quelques nouvelles armes et matériaux aperçus, mais en plus d’un niveau maximum augmenté et de nouvelles capacités, nous avons pu voir de nouveaux meubles et de nouveaux animaux que l’on pourra intégrer dans notre base, comme des chèvres et des lapins. Une base qui sera plus grande et plus vivante avec ces PNJ à recruter qui vont apporter de la vie et se déplacer continuellement. On pourra d’ailleurs leur assigner des tâches, comme de la récolte de ressources.

Après un petit tour en montagne dont les environnements étaient vraiment chouettes à parcourir (et la découverte d’un grappin), nous sommes arrivés dans les hauteurs, où une petite surprise nous attendait : un dragon qui nous a survolé quelques instants. Un moyen subtil de nous faire comprendre qu’une nouvelle menace plane sur nos aventures. Et on a terminé la session en déployant une wingsuit et en sautant d’une hauteur pour se diriger automatiquement vers notre base, aidé par des simili-courants d’air pour nous propulser.

Pour l’instant, ces nouveautés n’ont pas de date de déploiement mais constituent le contenu de la future mise à jour majeure. On rappelle que Enshrouded est actuellement en accès anticipé et prévoit d’apporter de nouvelles choses d’ici la version finale, qui elle, arrivera bien sur consoles.