En Europe, Black Ops 6 et Dragon Ball Sparking Zero démarrent bien, Dragon Age: The Veilguard se hisse dans le top 10 d’octobre

Le mois d’octobre était l’un des plus chargés de cette année 2024, avec beaucoup de sorties très attendues. Un mois à risque pour certaines productions qui risquaient d’être éclipsées par d’autres, surtout avec un Call of Duty à l’horizon. L’institut Game Sales Data vient nous donner une meilleur idée sur ce qui a fonctionné ou non sur le territoire européen, avec l’analyste Christopher Dring qui fait un point (via GamesIndustry.biz) sur les grands gagnants d’octobre et ceux qui ont démarré plus timidement.