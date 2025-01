Où trouver tous les Livres d’aventure de Gizeh ?

Dirigeable nazi

Soigneur II

Avant d’atterrir à Gizeh, explorez un peu le Dirigeable nazi pour obtenir le livre Soigneur II.

Zone des ouvriers de Gizeh

Détermination

Après être descendu du dirigeable et avoir identifié la Tente bleue de Nawal avec votre appareil photo, explorez un peu les ruines autour de vous, celles qui sont situées au sud de la Zone des ouvriers de Gizeh. Normalement, vous devriez y localiser un tunnel. Le livre Détermination vous attend tout au fond de ce dernier.

Corbeille à pain

Explorez la Zone des ouvriers de Gizeh afin d’obtenir le livre Corbeille à pain. Il est posé sur une petite table, juste à côté d’une assiette de fruits, sous une tente.

Bagarreur de rues II

Une tente militaire est installée légèrement au sud du petit camp nazi de la Zone des ouvriers de Gizeh. Le livre Bagarreur de rues II se trouve à l’intérieur, posé sur un lit.

Energie I/II/III + En forme I/II/III

Vous pouvez acquérir les livres Energie I/II/III et/ou En forme I/II/III en rapportant des Bouteilles de médicaments à l’hôpital de campagne du Dr Kafour.

Peps II

Rendez-vous à l’ouest de la Zone des ouvriers de Gizeh pour récupérer le livre Peps II qui est posé sur une petite caisse en bois.

Station météo

Médicaments de Gizeh

Le Livre d’aventure répertoriant l’emplacement de toutes les Bouteilles de médicaments de Gizeh s’obtient en déverrouillant le coffre de la Station météo.

Village de Gizeh

Rafistoleur

Explorez le Village de Gizeh afin d’entrer en possession du livre Rafistoleur. Il est posé sur un petit meuble, dans un bâtiment où un PNJ lit tranquillement.

Livres de Gizeh + Mystères de Gizeh + Notes de Gizeh + Artefacts de Gizeh

Les recueils répertoriant l’emplacement des Livres d’aventure, Mystères, Notes de journal et Artefacts du niveau sont vendus à la boutique d’Asmaa installée sur la place centrale du Village de Gizeh. Notez toutefois que vous ne pourrez les acquérir qu’après avoir acheté le Briquet au préalable.

Ring de boxe clandestin de Gizeh

Toubib II + Dur à cuire II

Lorsque vous aurez réussi à localiser et entrer dans la pièce servant de Ring de boxe clandestin aux nazis, allez voir l’espèce de marchand qui s’y trouve. Vous pourrez lui donner une certaine somme d’argent dans le but d’obtenir les livres Toubib II et Dur à cuire II.

Zone de détente nazie

Cogneur I

Fouillez la Zone de détente nazie pour récupérer le livre Cogneur I. Il se trouve dans un dortoir, posé contre un sac sur une caisse placée devant un lit superposé.

Garage nazi

Tête dure

Fouillez le Garage nazi pour acquérir le livre Tête dure. Il est dans un coffre posé par terre entre deux lits superposés et ne nécessitant pas de code pour être ouvert.

Site de fouilles de Khéphren

Bagarreur III

Explorez avec attention le Site de fouilles de Khéphren afin de localiser le livre Bagarreur III. Il est posé sur la même table que la carte de la zone.

Site de fouilles de Khentkaous

Précision I + Pro de l’escalade II

En suivant la mission annexe « Secret de la Reine Mère », vous entrerez en possession du Plan du Site de fouilles de Khentkaous. Utilisez-le pour récupérer un peu plus facilement le livre Précision I qui se trouve dans une caisse, au 1er sous-sol. Quant au recueil Pro de l’escalade II, il vous faudra trouver un moyen d’atteindre le point le plus haut de la zone pour l’obtenir. Pour cela, vous devrez emprunter le même chemin que celui vous permettant de dérober une des Bouteilles de médicaments des lieux.

Campement nazi

Enfant de la balle I + Lancer + Fréquences de Gizeh

Lorsque vous aurez suffisamment progressé dans la quête principale « L’Idole de Râ », vous pourrez accéder au Campement nazi installé près de la Grande Pyramide. Explorez avec attention et minutie la zone pour dénicher les livres Enfant de la balle I, Lancer et Fréquences de Gizeh. Le premier est posé sur une table, dans le bâtiment principal accueillant également le Bureau de Voss, le deuxième dans une « cabane », entre le Site de fouilles de la Grande Pyramide et le Campement nazi, et le dernier est dans un wagon.

Autres lieux

Reliques de Gizeh

En suivant la quête annexe « Siège de l’éternité », vous finirez par localiser un camp de fortune à l’ouest du Village de Gizeh. Débarrassez-vous des chiens sauvages présents sur place (en les faisant fuir avec votre fouet par exemple) pour y récupérer le Livre d’aventure répertoriant l’emplacement de toutes les Reliques anciennes du niveau.

Méga-lasso

Le livre Méga-lasso est posé sur une table, dans le même bâtiment situé au nord du Site de fouilles de Khentkaous où un coffre est à déverrouiller.

