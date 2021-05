Nouvelle planète à découvrir avec l’extension La Malédiction d’Osiris, Mercure regorge bien évidemment de nouveaux coffres dorés à dénicher. C’est un excellent moyen pour commencer à farmer et obtenir de belles récompenses. Voici où trouver tous les coffres dans Destiny 2 pour la planète Mercure.

Où sont tous les coffres dorés de Mercure

En plus d’obtenir des jetons, on pourra aussi retrouver des équipements et quelques autres bonus. Il y a un total de 15 coffres à dénicher qui donneront tous trois jetons de Mercure. Cela vous permettra aussi d’augmenter votre réputation. Pour d’autres astuces et conseils, consulter notre guide complet de Destiny 2.