En plus des différents coffres à collecter à travers les événements aléatoires et disposés par-ci par-là sur les territoires, il est possible de récupérer des coffres dorés. Cachés un peu partout, ces coffres vous donnent de jolies récompenses. Voici où trouver tous les coffres sur Terre.

Tous les coffres dorées de la ZME Terre

Ils octroient des jetons qui pourront être échangés au PNJ correspondant. Sur Terre, il s’agit de Devrim Kay qui se situe dans l’église de Trostland. A chaque dizaine de jetons, la réputation grimpe de niveau et vous fait gagner un objet légendaire. C’est un excellent moyen de se faire un peu d’argent et monter votre niveau de lumière, surtout après le niveau 20. Il faut compter une trentaine de minutes environ pour tout boucler.

