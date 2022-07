Durant votre aventure dans Stray, vous trouverez de nombreux objets à collecter, qui ne servent bien souvent que pour le niveau dans lequel vous vous trouvez. C’est le cas des cannettes de boissons énergisantes, qui sont à échanger auprès du marchand pour obtenir deux autres objets, à savoir une partition et une Souvenir. Voici donc où trouver les canettes de boisson énergétiques dans Stray.

Où trouver toutes les cannettes de boisson énergétique ?

Vous trouverez ici l’emplacement de chaque canette de boisson énergétique.

Cannette 01

Emplacement : Simplement en face de Morusque le musicien, il faut gratter un distributeur pour la faire tomber.

Cannette 02

Emplacement : Sur les toits, près de l’appartement avec le piano, et près de l’endroit où un robot dort sur les toits. Vous trouverez un distributeur à gratter.

Cannette 03

Emplacement : En descendant de chez Momo, prenez la ruelle juste en bas de chez lui et allez au bout. Vous verrez un graffiti qui est aussi un Souvenir, avec un distributeur à sa gauche.

Cannette 04

Emplacement :Depuis le toit du bar, suivre les deux tuyaux en haut de la première capture ci-dessus. Sautez sur le gros tuyau à gauche dans la deuxième capture. Au niveau de la pile de bouteilles de gaz, sautez sur les poutres en contrebas, puis sur le balcon pour atteindre le distributeur.

Stray est disponible en version numérique sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, et est compris dans l’abonnement PlayStation Plus Extra dès sa sortie. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.