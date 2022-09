Electronic Arts confirme travailler sur un jeu solo Iron Man avec EA Motive, les premiers détails

Avec toutes les rumeurs qui s’accumulaient, il n’y avait plus vraiment de doutes concernant le fait que Electronic Arts était bel et bien en train de plancher sur un jeu Iron Man, qui sortirait avant son projet d’open-world Black Panther. Après avoir flirté avec Square Enix, pas toujours pour le meilleur, Marvel s’associe maintenant à Electronic Arts pour ce projet centré autour de Tony Stark, qui vient d’être officialisé. Voici tout ce que l’on sait sur ce jeu Iron Man pour l’instant.

EA Motive est sur le projet

Comme certains insiders l’avaient deviné, ce jeu Iron Man sera bien développé par l’équipe d’EA Motive, à qui l’on doit le prochain remake de Dead Space, et qui a déjà œuvré sur une licence appartenant à Disney avec Star Wars Squadrons.

L’équipe d’EA Motive est ici guidée par Olivier Proulx, qui a notamment travaillé sur Marvel’s Guardians of the Galaxy, l’une des réussites de la collaboration entre Square Enix et Marvel. On retrouve aussi le directeur créatif de Squadrons, Ian Frazier, ou encore Maëlenn Lumineau, responsable des licences chez EA Motive ainsi que Jean-François Poirier, producteur au sein du studio.

Un jeu solo confirmé

Tout cela est donc confirmé, tout comme on est maintenant assuré qu’il s’agira bien d’un jeu d’action et d’aventure jouable en solo et à la première personne. Donc très différent de Marvel’s Iron Man VR en somme, et on nous promet une aventure digne du héros complexe qu’est Tony Stark :

« Développé en collaboration avec Marvel Games, le jeu proposera un récit original qui puise dans la riche histoire d’Iron Man, canalisant la complexité, le charisme et le génie créatif de Tony Stark, et permettant aux joueurs de ressentir ce que c’est que de vraiment jouer en tant qu’Iron Man. »

Un beau challenge pour Marvel Games qui espère créer le « jeu vidéo Iron Man ultime », tout en accordant beaucoup de liberté à EA Motive selon Olivier Proulx :

« Nous avons une excellente occasion de créer une histoire nouvelle et unique que nous pouvons appeler la nôtre. Marvel nous encourage à créer quelque chose de nouveau. Nous avons beaucoup de liberté, ce qui est très engageant pour l’équipe. »

On découvre d’ailleurs d’un premier aperçu de l’armure d’Iron Man (ou du moins l’une d’entre elles) avec une première image officielle, certes un peu sombre, que vous pouvez voir en tête de cet article.

Cependant, si le projet est maintenant bien officiel, ce n’est pas demain que l’on en verra la couleur. Malgré cette première image partagée, le jeu est actuellement en pleine pré-production, et le studio cherche de nouveaux talents.

D’autres jeux Marvel à venir chez EA

De plus, Electronic Arts annonce que ce n’est que le premier d’une série de jeux Marvel chez l’éditeur :

« Il s’agit d’une nouvelle collaboration passionnante entre Marvel et Electronic Arts, Iron Man étant le premier de plusieurs nouveaux jeux. »

On sait qu’un jeu Black Panther est en prévision chez l’éditeur, mais cette déclaration laisse à penser que ces deux jeux ne sont donc pas les seuls jeux Marvel d’Electronic Arts. Décidément, la prolifération des jeux Marvel ne s’arrête plus.