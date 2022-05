EA fusionne Criterion avec le studio Codemasters Cheshire pour travailler sur Need For Speed

Lorsque Electronic Arts a accueilli Codemasters dans ses rangs, il ne faisait presque aucun doute que ce dernier allait finir par aider l’éditeur sur la licence Need For Speed. C’est désormais un peu plus officiel, puisque EA annonce même que Codemasters Cheshire va fusionner avec le studio Criterion Games pour œuvrer à rendre la licence plus ambitieuse que jamais.

Deux studios en un pour la licence

We can confirm Criterion Games and the development team at Codemasters Cheshire are officially coming together to create the future of @NeedforSpeed, forming one Criterion studio with two location hubs. [1/3] — Codemasters (@Codemasters) May 12, 2022

Pas de déménagement en vue pour Codemasters Cheshire, mais le studio va bel et bien ne faire plus qu’un avec Criterion (basé à Guildford en Angleterre) dans le but de travailler sur la licence Need For Speed :

« Nous pouvons confirmer que Criterion Games et l’équipe de développement de Codemasters Cheshire se sont officiellement réunis pour bâtir l’avenir de Need For Speed, formant un studio Criterion avec deux centres de localisation. Cette intégration s’appuie sur le partenariat étroit que les deux studios ont développé au cours des derniers mois. Partageant des valeurs communes et des cultures similaires, nous croyons fermement que l’unification de l’immense richesse d’expertise des deux équipes nous aidera à offrir les meilleures expériences de jeux de course possibles à nos joueurs. »

Pendant ce temps, la division de Birmingham de Codemasters, restera sur la licence F1, donc rien ne change de ce côté-là. Pour rappel, EA prévoit de sortir son nouveau Need For Speed dès la fin de l’année.