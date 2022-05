Electronic Arts prévoit de sortir quatre jeux non annoncés début 2023 dont un remake, mais pas Dead Space

Depuis un bon moment maintenant, le mois de mai est synonyme pour les grandes entreprises de l’industrie vidéoludique de révéler leurs résultats financiers sur l’année fiscale qui vient de s’achever. De plus, c’est l’occasion rêvée pour elles de livrer quelques indices sur leurs futures sorties. Hier, en fin d’après-midi, Electronic Arts s’est prêté à l’exercice en officialisant sans surprise son excellente santé financière et surtout le lancement de quatre titres encore non annoncés début 2023.

Un report imminent pour Dead Space Remake ?

Comme le montre le document partagé par la firme de Redwood City, outre la commercialisation de F1 22 ainsi que des prochains opus des licences FIFA (qui sera rebaptisée EA Sports FC dès 2023), Madden NFL, Need For Speed et NHL en 2022, celle-ci a pour objectif de sortir pas moins de cinq jeux entre le 1er janvier et le 31 mars 2023 : EA Sports PGA Tour, une IP majeure, un titre partenaire, un remake et un jeu de sport.

Concernant le remake, on pense forcément à celui de Dead Space. Problèmes, non seulement il a déjà été présenté au public, ce qui signifie qu’un autre remake passé pour le moment sous les radars est en préparation, mais, en plus, celui-ci ne figure pas au calendrier de l’entreprise américaine. Doit-on comprendre par là qu’il est repoussé à la prochaine année fiscale ? Le livestream de demain organisé par EA Motive pourrait répondre à cette question.

Quant à l’identité des trois productions dont nous n’avons pas encore parlé, on peut supposer qu’on trouvera dans le lot la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order et peut-être même Skate 4, dont du gameplay pré-alpha avait fuité il y a quelques semaines, à moins bien sûr qu’une autre franchise sportive ne fasse son apparition (le retour de NBA Live par exemple ?).

Pour ceux et celles qui espèrent voir débouler à la dernière minute un certain Dragon Age 4, rappelons que BioWare a affirmé en février dernier que son développement n’était qu’à moitié achevé. Une déclaration laissant entendre que les informations du journaliste de VentureBeat, Jeff Grubb, indiquant qu’aucune sortie n’était à prévoir avant fin 2023 sont vraies.

Notez aussi qu’au cours de cette nouvelle année fiscale, Electronic Arts a l’intention de commercialiser deux jeux mobiles : Apex Legends Mobile et un situé dans l’univers du Seigneur des Anneaux.