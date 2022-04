Skate 4 : Du gameplay en pré-alpha a fuité pour le jeu d’Electronic Arts

Ce n’est pas un secret, Electronics Arts planche actuellement sur un nouvel opus pour Skate, qu’il s’appelle Skate 4 ou non. Le titre n’a plus vraiment donné de nouvelles depuis l’année dernière, et jusqu’ici, aucune image n’avait été montrée. Cependant, le jeu vient d’être victime d’une fuite plutôt importante, qui nous montre un peu de gameplay, enfin presque.

This is Skate 4 pre-alpha footage. This is in line with what I've heard about where the game is at from multiple people. They're trying to get the feel right, which is probably the most important aspect of a Skate game. https://t.co/AXNV2Agk6z pic.twitter.com/nUINhghxLg

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) April 20, 2022