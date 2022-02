Apex Legends Mobile refait surface en Amérique du Sud, en Asie et en Océanie

Alors que les fans ont les yeux rivés sur l’arrivée imminente de la saison 12 Dissidence et que le titre continue de générer énormément de revenus sur PC et consoles, la version mobile d’Apex Legends fait de nouveau parler d’elle. Annoncée l’an dernier avant de disparaitre des radars, elle est sur le point de sortir dans plusieurs pays d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Océanie.

The Soft Launch for Apex Mobile is coming! For those in the countries mentioned below, please follow the link, or visit your local Google Play Store page, to pre-register. For all other legends, sit tight! We'll have more info for you soon.

🔗: https://t.co/fXIxTwxkxe pic.twitter.com/LVInerdt14

— Respawn (@Respawn) February 1, 2022