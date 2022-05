Dead Space Remake : Un nouveau livestream sera diffusé le 12 mai à 19h

Environ deux mois après avoir nous avoir proposé une présentation très technique axée sur son sound design (système A.L.I.V.E), Dead Space Remake, la version entièrement refaite et modernisée du jeu d’horreur sorti en 2008, fera à nouveau parler d’elle ce jeudi 12 mai à 19h en France lors d’un livestream qui sera diffusé sur Twitch et YouTube.

Dead Space Art Director Mike Yazijian and his team will cover various topics in the stream including:

– Lighting

– Environments

– Characters

– VFX

– And more! 🔥

— Dead Space (@deadspace) May 9, 2022