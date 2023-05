Electronic Arts : 11 jeux d’ici mars 2024 mais pas de Dragon Age Dreadwolf

Electronic Arts dévoile ses plans pour l’année à venir

Cette nuit, l’éditeur californien a dévoilé ses résultats pour le dernier trimestre et sa dernière année fiscale. Dans ce document long de 18 pages, on peut y retrouver de nombreux chiffres, notamment le fait que EA Sports FIFA 23 est le lancement le plus réussi de la franchise de jeux de football, dépassant les ventes de FIFA 22. On peut aussi lire que Les Sims 4 a dépassé les 70 millions de joueurs, ce qu’il doit à son passage en free-to-play. D’ailleurs, les revenus de l’entreprise vont bien, avec une nouvelle hausse des bénéfices. Pas de quoi justifier la récente vague de licenciements, n’est-ce pas ?

Ce qui nous intéresse principalement, ce sont bien les plans en termes de sorties de jeux : Electronic Arts prévoit actuellement de sortir 11 jeux pendant cette année fiscale, c’est-à-dire pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Parmi ces titres, on retrouve :

EA Sports PGA Tour (déjà sorti)

Star Wars Jedi: Survivor (déjà sorti)

Super Mega Baseball 4 (prévu le 2 juin)

F1 23 (prévu le 16 juin 2023)

Immortals of Aveum (prévu le 20 juillet 2023)

Les licences annuelles de NHL, Madden NFL et EA Sports FC (FIFA 24 qui a perdu son nom) prévues pour la fin d’année

Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth, un jeu mobile prévu pour ce trimestre

Deux jeux non annoncés

Seulement deux jeux non annoncés y figurent, dont les noms ne sont pas communiqués. Cependant, Electronic Arts précise que l’un est un jeu EA Sports, et l’autre un jeu de course. Avec Codemasters désormais dans le giron de l’éditeur, on peut absolument s’attendre à titre World Rally Championship. Souvenez-vous, pour 2023, Codemasters avait récupéré la licence WRC. Un timing bien trop idéal pour dévoiler un EA Sports WRC 23. Reste à lancer les paris pour le second jeu.

Dragon Age Dreadwolf absent

Mais si ces prévisions nous permettent de découvrir les neuf projets à venir d’ici la fin de l’année fiscale, elles permettent aussi de mettre en avant l’absence de certains titres. Le plus notable est bien évidemment Dragon Age Dreadwolf, le futur action RPG de BioWare, qui confirme qu’il n’arrivera pas d’ici le 31 mars 2024, donc au plus tôt pour le milieu de l’année prochaine.

Une absence pas si surprenante puisque le titre n’a toujours pas profité d’une pleine présentation de gameplay. On ne s’étonnera donc pas trop de le voir prévu au-delà de cette période, bien que quelques espoirs avaient commencé à fleurir lorsque l’on avait appris qu’il était jouable du début à la fin en interne il y a quelques mois. Celui que l’on appelle en français Dragon Age: Le Loup implacable avait d’ailleurs récemment reçu du renfort avec la team Mass Effect et le retour de Mark Darrah. On peut tout de même croiser les doigts pour une présentation dans peu de temps.

Par ailleurs, on peut noter l’absence de plusieurs autres franchises : pas de Battlefield à l’horizon, ce qui n’étonnera personne vu la sortie du dernier opus, et pas de Projet René (Les Sims 5) et le prochain Mass Effet non plus. Aucune surprise pour ces deux-là puisqu’ils sont loin d’avoir terminé leur développement. Skate 4 (skate.) ne figure pas non plus sur la liste, une autre évidence puisque attendu pour 2024 au plus tôt. Rangeons également nos attentes pour un retour de Medal of Honor (surtout qu’EA a déjà son jeu de tir avec Immortals of Aveum). EA Sports College Football avait quant à lui déjà été décalé à l’année prochaine.

EA Sports FC, le gros projet de l’année

Enfin, dernière information notable : une slide est entièrement dédiée à l’avenir de la franchise de jeux de foot. Pas étonnant puisque EA va devoir mettre les bouchées doubles suite à la perte du nom iconique : pour rappel, FIFA 24 ne s’appellera pas tel quel (tout du moins, pas développé par Electronic Arts), et se renommera EA Sports FC. Un changement de marque important pour cette licence si lucrative, d’où la promesse de 19.000 joueurs sous licence officielle, 700 équipes, 30 ligues et plus de 300 partenaires dans le milieu.

Bien sûr, précisons que ce document, rendu public, peut tout à fait évoluer et nous ne sommes pas à l’abri d’une sortie supplémentaire ou d’une information que l’éditeur ne veut pas divulguer, notamment dans le label EA Originals, qui publie des jeux à plus petite échelle. Il y a également fort à parier qu’Electronic Arts tienne sa conférence annuelle pendant la période estivale pour préciser certaines sorties.