Elden Ring ne devrait pas se montrer avant un ou deux mois selon Jeff Grubb

Même s’il n’a été annoncé qu’en 2019, on aurait presque tendance à croire que Elden Ring, le prochain jeu de From Software, est devenu une arlésienne tant il a manqué tout les grands rendez-vous de l’industrie depuis l’E3 2019. Malheureusement, il faudra encore prendre son mal en patience pour en savoir plus, puisque selon Jeff Grubb, journaliste de VentureBeat, le jeu ne serait pas prêt de refaire surface avant des mois.

Une délivrance début 2021 ?

Le journaliste a déclaré cela dans le podcast GamesBeat, en précisant que le jeu aurait pu être montré aux Game Awards, mais qu’il n’était finalement pas prêt. Selon ses sources, il faudra encore patienter, et cette attente ne se compte pas en jours, mais en mois, sans doute « au moins un ou deux mois de plus« . Si l’on accorde du crédit à ses propos, c’est avant tout car Jeff Grubb a révélé de nombreux scoops cette année, notamment lors du Summer Fest, sans oublier la Legendary Edition de Mass Effect.

On peut donc penser que Elden Ring ne va pas se montrer avant le premier trimestre 2021 au plus tôt, sauf si les plans changent. Un mal pour un bien, puisque l’histoire récente nous a appris qu’il n’était pas forcément souhaitable de se montrer trop tôt aux yeux du public. On espère tout de même avoir des nouvelles, ne serait-ce que des informations sur le jeu très rapidement.