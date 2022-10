Elden Ring : Un nouveau patch qui équilibre le PvP, et qui tease un prochain DLC ?

Elden Ring est peut-être sorti en tout début d’année, mais personne ne l’a oublié, surtout pas Bandai Namco qui continue de mettre à jour le titre afin d’améliorer l’expérience. L’éditeur japonais a aujourd’hui sorti un autre patch majeur avec le patch 1.07, qui semble surtout s’attaquer aux problèmes d’équilibrage dans tout ce qui touche au PvP, mais qui pourrait aussi comporter des premières références à un futur DLC, qui reste hypothétique pour le moment.

The update also includes references to two new maps that do not yet otherwise exist in the game data.

— Lance McDonald (@manfightdragon) October 13, 2022