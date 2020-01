Elden Ring fera une apparition au Taipei Game Show en février

Alors que certains le voyaient à tort sortir en juin prochain, Elden Ring fera tout de même parler de lui prochainement. C’est sur le site de PlayStation, qui nous présente son programme pour le Taipei Game Show, qui se déroulera du 6 au 9 février, que l’on apprend que le bougre fera bien une apparition lors de l’événement. A quoi peut-on s’attendre ?

Une bande-annonce à venir

Si l’on ne sait pas précisément ce que l’on aura, le site affiche la présence d’une vidéo. Faire le rapprochement avec une nouvelle bande-annonce n’est donc pas totalement déconnant et l’on peut s’attendre à de nouvelles images. Un format plus long du trailer dévoilé à l’E3 ? Des images inédites ? Les plus optimistes espèrent sans doute du gameplay.

Quoiqu’il en soit, Elden Ring n’est pour le moment pas très bavard. Le prochain jeu de From Software s’annonce pourtant ambitieux puisque rappelons qu’il est supervisé par Hidetaka Miyazaki et est en collaboration avec George R. R. Martin, l’auteur de Game of Thrones. Quant à la sortie, il devrait arriver sur PC, PlayStation 4 et Xbox One mais nous n’avons aucune fenêtre de sortie pour l’instant.