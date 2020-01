Elden Ring : le prochain titre de From Software ne sortira pas en juin 2020

Cette rumeur circule depuis quelques temps sur la toile. Depuis son annonce à l’E3 2019, aucune information n’a été communiquée sur sa sortie depuis. Cette rumeur provient du site officiel de From Software (qui a notamment développé Sekiro : Shadow Die Twice ou encore la série Dark Souls). En effet, le site propose la possibilité de télécharger des cartes de vœux des jeux Sekiro, Metal Chaos XD et Elden Ring.

Une erreur de traduction du site officiel

En utilisant un traducteur automatique, les traductions française et anglaise indiquent « Vous pouvez choisir parmi trois types de fonctionnalités : Sekiro : Shadow Die Twice sorti en 2019, Metal Wolf Chaos XD, et Elden Ring, sorti en juin. » C’est évidemment une erreur de traduction, mentionnant l’annonce du titre en juin dernier.

Si la promesse de la collaboration entre George R.R Martin et Hidetaka Miyazaki est très intriguante, le studio reste encore très discret sur les annonces autour de ce titre. Elden Ring sortira à une date indéterminée sur PC, PS4 et Xbox One.