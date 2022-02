Elden Ring : la configuration minimale sur PC dévoilée

Dire qu’Elden Ring est l’une des sorties les plus attendue de février est un euphémisme. Les joueurs attendent la moindre information avec impatience d’ici sa sortie calée au 25 février 2022 et c’est aujourd’hui la configuration minimale PC qui vient de tomber.

Configuration PC Elden Ring

Passé gold depuis le mois de janvier, le prochain titre de From Software lâche ses spécificités techniques sur PC. On voit que même la configuration minimale demandera un ordinateur plutôt solide pour jouer.

On imagine aisément que la configuration recommandée sera bien plus musclée afin de profiter du titre dans les meilleures conditions. Voici donc sans plus attendre le matériel nécessaire :

Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 3 3300X

NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GO) ou AMD Radeon RX 580 (4GO)

DirectX 12

12GO RAM

60GO d’espace disque libre

Windows 10 et 11

Pour patienter, vous pouvez toujours regarder une vidéo de gameplay de 4 minutes ou précommander le jeu sur Amazon si cela n’est pas déjà fait et que votre PC est trop juste au niveau de la puissance pour faire tourner correctement le jeu.

Elden Ring sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu pour en savoir plus.