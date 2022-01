Elden Ring est visiblement passé gold et devrait bien sortir à la date prévue

L’attente autour d’Elden Ring ne fait qu’augmenter alors que l’on se rapproche doucement de la date de sortie du titre, fixée à février. Et si on pourra être triste à l’idée que normalement, le titre aurait déjà dû être dans nos mains dès la semaine dernière (avant qu’il soit reporté), on pourra au moins se consoler en apprenant qu’aucun autre retard ne devrait arriver, si l’on en croit Yasuhiro Kitao de FromSoftware.

L’équipe travaille maintenant sur le patch day one

Lors du Taipei Game Show 2022, Bandai Namco a publié une vidéo de questions-réponses avec Yasuhiro Kitao, qui permet de faire un peu le point sur l’état du jeu.

Si durant la majorité de l’entretien, on apprend rien de bien nouveau, Gematsu a pu remarquer que Kitao a confirmé que le jeu venait de passer gold (ce qui veut dire qu’il est prêt à entrer dans sa phase de distribution), puisque le studio a rendu la « master version » du jeu :

« Elden Ring était initialement prévu pour le mois de janvier cette année, et il a été repoussé à février. Mais soyez rassurés, le titre sera prêt pour la vente le 25 février. La master version a déjà été rendue, et à cet instant, l’équipe est en train de travailler sur le patch day one pour être sûr que tout se déroule bien en jeu. »

Elden Ring sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu pour en savoir plus.