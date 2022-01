Elden Ring : Il faudrait environ 30 heures pour terminer l’aventure principale

C’est une bonne journée pour toutes celles et ceux qui attendent Elden Ring, puisque après des années d’attente et un léger retard, le titre est enfin passé gold, laissant entrevoir une sortie en février quasi certaine. Peut-être que certains d’entre vous ont posé des congés pour pouvoir apprécier l’expérience sans coupure, et Yasuhiro Kitao de FromSoftware a justement mentionné durant Taipei Game Show 2022 la durée de vie moyenne d’Elden Ring.

Une durée de vie conséquente au programme

Sans surprise, il indique alors qu’il faudra environ 30 heures pour voir le bout du jeu, du moins la quête principale :

« Cela va changer significativement selon les joueurs, mais pour ce qui est de ce que nous avions visé lors du développement, l’idée était que la route principale puisse être complétée aux alentours de 30 heures. »

Il y a quelques mois, Hidetaka Miyazaki avait indiqué une durée similaire, ce qui veut dire que les plans n’ont donc pas trop bougé. Cela étant dit, Yasuhiro Kitao affirme que le jeu dans son ensemble est très massif, et qu’il contient « des douzaines d’heures » de jeu en plus du chemin principal.

Il déclare aussi qu’on ne pourra techniquement pas voir 100 % du jeu en une seule run, puisque il y aura des points clés juste avant la fin qui vont faire bifurquer l’aventure (avec plusieurs fins, on imagine). Et bien entendu, tout cela dépendra de votre rythme.

Elden Ring sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu pour en savoir plus.