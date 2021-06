Elden Ring : Hidetaka Miyazaki donne plus d’informations sur le jeu via des interviews

Lors de l’ouverture du Summer Game Fest, Elden Ring a effectué son grand retour pour le plus grand plaisir des fans des jeux de From Software. Le trailer diffusé donnait déjà un bon aperçu de la proposition du jeu, en plus des quelques informations diffusées par Bandai Namco, mais certains médias chanceux ont pu s’entretenir avec Hidetaka Miyazaki pour en savoir plus sur ce nouveau titre.

Des infos sur le monde

Parmi les médias sélectionnés, on retrouve notamment IGN, qui publié une nouvelle vidéo résumant toutes les informations tirées de cette interview, ou encore nos confrères de Jeuxvideo.com qui ont pu s’entretenir avec le créateur avec une preview réalisée sur le site, tout comme Famitsu.

Dans tous ces entretiens, on notera alors que le joueur incarne donc un Sans-éclat, qui va voyager au sein de l’Entre-Terre à la recherche des fragments du fameux Elden Ring, qui sont en possession des descendants de Marika l’Eternelle, qui règne sur ce monde. Toute cette histoire aboutira à plusieurs fins.

Ce grand univers disposera de six zones distinctes dirigées par ces descendants, vus comme des demi-dieux. Le joueur pourra alors les parcourir dans l’ordre qu’il souhaite, avec une fonction d’aide qui viendra le guider (s’il le souhaite) si jamais il se perd et ne sait pas où aller. Un HUB sera bien présent, et le aura droit à de nombreux mini-donjons, des châteaux ou encore des catacombes que le joueur pourra visiter. Histoire de faciliter cette exploration, les personnages seront plus mobiles que jamais avec des sauts mieux gérés et des dégâts de chute amoindris.

Vous l’aurez compris, le joueur sera bien plus libre ici même si tout ne sera pas totalement ouvert, ce qui justifie l’utilisation du cheval. On apprend alors que des simili-feux de camps seront toujours de la partie, malgré cette ouverture, avec un système de checkpoints « intermédiaires » comme le précise nos confrères français, qui est encore bien mystérieux.

Durée de vie, boss, combats…

Une sorte d’accessibilité si l’on veut, qui se traduit aussi sur une histoire potentiellement moins exigeante dans la mesure où il y aura moins de boss « obligatoires », sans pour autant que cela signifie qu’il y aura moins de monstres à abattre, heureusement. Miyazaki estime par ailleurs qu’il faudra environ 30 heures pour voir le bout du jeu, sans trop faire de détour dans le monde. Il déclare cependant qu’il n’est pas bon pour déterminer cela, ce qui veut dire que cette valeur n’est pas forcément à prendre pour argent comptant.

Elden Ring reste le plus gros jeu de From Software, rassurez-vous, et pour battre tous ces boss, les joueurs pourront faire appel à des esprits, qui ne sont pas sans rappeler ceux de Nioh. Ils pourront alors nous servir à attaquer ou à se défendre et devront être équipés et améliorés au fil du jeu.

D’autres joueurs pourront aussi être invoqués pour nous prêter main forte, comme on a pu le voir dans le trailer. Niveau combat, on apprend aussi que les skills (ou les Battle Arts) de Dark Souls 3 seront de retour et ne seront plus limités à une arme, avec plus de 100 techniques différentes.

Enfin, Hidetaka Miyazaki a brièvement évoqué le sujet de la date de sortie du titre. Il s’estime confiant quant à la capacité de l’équipe à tenir cette date, fixée pour le moment au 21 janvier 2021.

Elden Ring sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 21 janvier 2022.