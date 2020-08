Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes a explosé les scores sur Kickstarter

Annoncé fin juillet, Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes n’a pas manqué de ravir les amoureux de J-RPG. Il s’agit en effet d’une sorte de suite spirituelle à la série Suikoden, réputée dans le milieu, dont il reprend une partie de l’équipe de développement d’époque. Après un début de campagne de financement participatif enflammé, voici que celle-ci se terminait ce week-end avec une somme amassée bien plus grande qu’escompté.

De nombreux paliers débloqués

Il faut savoir que le titre demandait tout de même près de 450 000 euros pour voir le jour, une somme assez imposante. Mais comme nous vous le disions plus tôt dans l’été, les fans ont répondu présent dès la première journée, et la page Kickstarter ne tarda pas à dépasser les 2 millions d’euros amassés. Une belle prouesse, et la communauté ne s’est pas arrêtée en si bon chemin.

La campagne de financement participatif s’arrêtait en effet ce week-end, et elle arrivait pratiquement à la barre des 4 millions d’euros. Avec un chiffre pareil, il va sans dire que de nombreux paliers de financement ont été franchis, engageant les développeurs de chez Rabbit & Bear à offrir une sortie au titre sur divers supports. Mais c’est très loin de s’arrêter à cela !

Avec l’argent récolté, le studio nous promet divers mini-jeux in game, un système de guilde, un New Game+, de nouveaux personnages jouables et une localisation dans différentes langues. Mais aussi, sa bande son sera enregistrée par un véritable orchestre, certaines scènes seront doublées et il sera possible de partager son équipe aux autres joueurs via un mode spécial. Et nous en oublions tant la liste est longue.

Par ailleurs, la studio Natsume a été mis à contribution pour réaliser un petit jeu à sortir avant Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, et dont le but sera de gérer une ville. Au delà du fait qu’il s’agisse d’un sympathique moyen de patienter (qui ne sera toutefois pas gratuit), une partie des ressources obtenues sur ce premier jeu pourront être récupérées sur le titre de Rabbit & Bear.

Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes ne sortira pas avant 2022. Il est attendu sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series X. Par ailleurs, une version Switch a été évoquée, mais il est possible qu’elle ne voit pas le jour. Le studio sortira néanmoins le titre sur la prochaine console de Nintendo si cette dernière arrive entre temps. En attendant cette sortie lointaine, nous vous invitons à jeter un œil à notre AG Summer dédié au titre.