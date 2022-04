Eiyuden Chronicle: Rising sortira le 10 mai prochain

En attendant Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, 505 Games et Rabbit & Bear Studios veulent nous faire patienter avec une petite douceur tout en nous introduisant légèrement ce nouvel univers avec un Action RPG : Eiyuden Chronicle: Rising.

Un premier pas avant de découvrir le successeur de Suikoden

Financé grâce à une campagne Kickstarter très populaire, qui a rassemblé en partie bon nombre de fans de la licence Suikoden souhaitant donner des moyens aux créateurs japonais originaux pour une suite spirituelle, le succès fut tel que les paliers se sont enchainés au fil des jours. L’un d’eux promettaient un jeu en standalone d’un genre différent présenté comme un « compagnon-game ».

Nous y sommes avec Eiyuden Chronicle: Rising qui dévoile enfin sa date de sortie fixée au 10 mai prochain. En compagnie de trois personnages jouables, CJ, Garoo et Isha, vous allez devoir reconstruire la ville de New Nevaeh en accomplissant toutes sortes de missions. Pour en savoir plus, nous vous renvoyons à notre aperçu où nous avons eu l’occasion de faire les premiers chapitres.

Eiyuden Chronicle: Rising sera disponible sur PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam, Epic et GOG pour un prix conseillé de 14.99€.