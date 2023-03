Eiyuden Chronicle Rising sort en version physique, où l’acheter au meilleur prix ?

De manière assez étrange, la nouvelle licence Eiyuden Chronicle aura commencé par l’épisode qui est vu comme un spin-off, à savoir Eiyuden Chronicle Rising, un action-RPG sympathique en 2D qui a pour but de nous faire découvrir l’univers avant la sortie de Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, un JRPG pur jus façon Suikoden. Le titre a néanmoins séduit puisqu’il parvient aujourd’hui à s’offrir une version physique sur les consoles PlayStation et Switch, qui fera assurément de l’œil aux collectionneurs. Voici où trouver la version boite de Eiyuden Chronicle Rising au meilleur prix.

Où trouver Eiyuden Chronicle Rising au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Eiyuden Chronicle Rising est au meilleur prix.

Eiyuden Chronicle: Rising est déjà disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch en version dématérialisée. La version physique du jeu sera quant à elle disponible dès le 10 mars. Pour en savoir plus sur le jeu, on vous renvoie à notre test complet de ce dernier.