eFootball PES : Neymar Jr. devient ambassadeur de la licence de Konami

Tandis que FIFA 22 s’est déjà montré et a précisé ses ambitions, on est désormais en attente de son concurrent direct, eFootball PES 2022. Et s’il faut encore patienter pour avoir plus d’images et de précisions sur le titre, Konami soigne l’image de sa licence en nommant Neymar Jr. en tant qu’ambassadeur de la série, après avoir mis fin à sa collaboration avec Antoine Griezmann suite à une polémique autour de ce dernier.

So excited to announce that I’ve partnered with KONAMI as an Official Ambassador for #PES2021 and beyond. We’ll have an iconic PES moment soon, so come and play!https://t.co/gk9NTSNDwr#PES2021 #IconicMomentSeries @officialpes#ad pic.twitter.com/aIocsGrZNV

— Neymar Jr (@neymarjr) July 20, 2021