eFootball PES 2022 s’offre une bêta surprise sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S

Après nous avoir gratifié d’une version améliorée d’eFootball PES 2020, baptisée eFootball PES 2021 – Season Update, faisant l’impasse sur la next-gen l’an dernier, les fans de simulations sportives attendent Konami au tournant avec le futur « eFootball PES 2022 ».

Bonne nouvelle, même s’il n’a pas encore été officialisé, l’éditeur japonais lance dès aujourd’hui une version bêta gratuite et ouverte du titre sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S intitulée « New Football Game Online Performance Test ».

Un test de performances jusqu’au 8 juillet

D’après le Microsoft Store et le PlayStation Store, l’objectif de cette bêta qui s’achèvera le 8 juillet prochain est « de vérifier la stabilité et la qualité de la connexion des serveurs mais aussi les performances du système de matchmaking ». Notez également que tous les éléments de gameplay et les graphismes « sont encore en phase de développement » et les développeurs espèrent que « ce bref aperçu vous ouvrira l’appétit pour le lancement officiel. »

En attendant d’en savoir plus, celui qu’on appelle arbitrairement « eFootball PES 2022 » pour le moment devrait sortir cette année au minimum sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.