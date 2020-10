Comparatif FIFA 21/PES 2021 : Qui est le meilleur ?

Comme chaque année pour ne rien changer, FIFA et PES sortent leur mouture annuelle et il est temps d’y faire un nouveau comparatif après celui de l’année dernière. La sortie des consoles next-gen approchant, lequel est finalement le meilleur dans cette phase de pure transition ? Réponse dans notre comparatif.

Les menus

Sans surprise, le premier point que nous allons aborder n’est autre que l’interface des deux licences, et donc des menus. Voyons si tout cela a changé depuis l’année dernière.

Interface de FIFA 21

Si l’on aurait bien voulu que les choses changent sur le menu de FIFA 21, ce n’est pas le cas. Hormis le petit changement de couleur et quelques remaniements sur certains modes de jeu dont Ultimate Team et Volta, le reste est identique du menu principal aux autres modes. Clairement, FIFA 22 devra faire mieux l’année prochaine car cette interface devrait s’offrir un coup de jeune avec une interface encore plus épurée.

Interface de Efootball PES 2021

Côté Efootball PES 2021, il est logique que le menu principal comme les autres modes de jeu n’aient pas bougés, étant donné qu’il s’agit d’une simple mise à jour. On reste sur la même disposition que l’année passée en clair, et l’interface ne nous avait pas paru si mauvaise. Mais avec le temps, force est de constater qu’une refonte ne serait pas de refus, le tout devenant parfois un peu confus. Cela dit, ce sera toujours un peu mieux que FIFA 21 sur ce coup là.

Rendu visuel/sonore

Le rendu visuel et sonore est quelque chose de très important dans un jeu de football. Si FIFA 21 était au-dessus l’année passée notamment sur le côté sonore, est-ce que eFootball PES 2021 va faire d’une pierre deux coups ?

Rendu visuel/sonore FIFA 21

Difficile de véritablement affirmer que FIFA 21 ait amélioré quelque chose sur ces deux aspects. Effectivement, si l’aspect sonore est toujours bon en dépit de commentateurs toujours aussi insupportables, incohérents et qu’il serait tant de changer, les graphismes n’ont quant à eux pas forcément bougé.

Effectivement, le frostbite engine n’a pas fait de miracle, et on retrouve à peu de choses près le même rendu visuel. Ce n’est pas forcément moche car la modélisation est bonne dans son ensemble comme sur la plupart des visages, mais on regrettera l’absence de révolution flagrante dans la modélisation de la pelouse, la physique de balle, voire les effets de lumière…

Qui plus est, on regrette un côté terne au niveau des couleurs employés tout comme les effets météorologiques, en deçà de ce qui se fait chez la concurrence. A contrario, on retrouvera quand même de nouvelles animations plus crédibles, et un système de collisions plus solide que sur FIFA 20. A boire et à manger en somme, car les nouveautés graphiques ne sont clairement pas légions et le moteur graphique se doit de montrer beaucoup plus que ça en matière de détails, ne serait-ce que sur la pelouse. Bref, on espère voir de vraies différences sur les consoles next-gen.

Rendu visuel/sonore eFootball PES 2021

Au niveau de PES, Il y a eu quand même de petits efforts sur le plan sonore et visuel. Dans un premier temps, l’ambiance sonore de eFootball PES 2021 est un peu plus audible lors des matchs, ressemble enfin à quelque chose, mais le tout est encore gâché par le duo Grégoire Margotton/Darren Tulett, qu’il faudrait aussi changer car cela ne devient plus trop supportable.

En revanche sur le plan visuel, eFootball PES 2021 s’offre de légères améliorations graphiques. De nouvelles animations sont de la partie et sont encore plus crédibles, les effets météorologiques dont la pluie sont vachement bien fichues, et tout l’aspect photoréaliste du soft est de toute beauté.

Le niveau de détails sur les pelouses et le public est pour le moins impressionnant comme sur les modélisations des joueurs et du public en général. En globalité, même pour une mise à jour, le titre footballistique de Konami est clairement au-dessus de FIFA, tout en rattrapant le titre d’EA sur l’aspect sonore.

Qui est le mieux placé dans le gameplay ?

On en vient au gameplay, qui est l’une des choses les plus importantes dans un jeu de foot. Cette année, FIFA 21 se place-t-il mieux que eFootball PES 2021, où cela n’a pas vraiment changé par rapport à l’année dernière ?

Gameplay FIFA 21

On ne va pas se mentir, FIFA 21 stagne méchamment cette année, et fait réellement figure d’épisode de transition en attendant la next-gen. La construction est toujours aussi arcade dans l’esprit, et il faut bien avouer que défendre devient de plus en plus difficile vis-à-vis d’un PES. Qui plus est, la plupart des frappes que l’on effectuait sur les précédents épisodes passent toujours, ce qui fait que les gardiens sont toujours des passoires à outrance.

Il y a d’ailleurs quelques nouveautés sur le soft avec les courses créatives censées apporter plus de profondeur, voire les dribbles en finesse permettant de mieux passer ses adversaires, mais le tout ne prend pas, et restent peu intuitifs à l’image des courses créatives. L’arbitrage comme la physique de balle n’ont hélas pas bougés d’un iota également, montrant que FIFA 21 s’est reposé sur ses lauriers, et n’a pas corrigé la plupart de ses problèmes.

Effectivement, on retrouve un épisode doté d’un équilibre attaque/défense désastreux, saupoudré de résultats finaux spectaculaires et montrant l’irréalisme du titre d’EA à l’image de l’IA, totalement abusive et s’amusant parfois à faire des grigris pour un rien, tout en étant super précis pour vous punir. Concrètement, et hormis certaines passes en profondeur ou lobées qui passent moins car les joueurs mettent enfin un peu plus le pied, FIFA 21 stagne et ne propose pas de gameplay rafraichissant, et reste dans l’arcade pur et dur malheureusement…

Gameplay Efootball PES 2021

Viens ensuite le gameplay de eFootball PES 2021. Ici, même pour une mise à jour, le soft reste le roi en la matière. Sur la construction, pas de réels soucis en vue puisque construire le jeu est un pur bonheur tout en restant exigeant, et équilibré au niveau de l’attaque défense. Les gardiens se dotent également de nouvelles animations toujours convaincantes, en sus d’être relativement solides et plus attentifs que sur l’épisode précédent.

Pour le reste, il n’y a pas réellement de gros changements dans le gameplay car la physique de balle est toujours au top comme certaines collisions également – d’autres sont parfois très limites en revanche. Clairement pour une mise à jour, eFootball PES 2021 n’a fait que consolider les bases de son prédécesseur, tout en rééquilibrant certains éléments qui n’allaient pas. Il y a encore pas mal de défauts du précédent volet mais en soi, l’IA reste correcte et n’en fait pas trop, et la défense est complètement gérable face aux attaquants.

En somme, dans les coups de pieds arrêtés jusque dans les duels aériens reposant sur le timing, tout est bien fichu à l’exception de l’arbitrage, totalement à la rue… Cette année, l’avantage part une fois encore à PES au niveau du gameplay car on s’approche toujours plus du réalisme, et avec des scores cohérents.

Quel franchise a le contenu le plus touffu ?

Le dernier point à aborder n’est autre que le contenu des deux franchises. FIFA a toujours été au dessus sur cet aspect, et est-ce reparti de plus belle cette année ?

Licences et modes de jeu FIFA 21

Sur FIFA 21 rien à signaler, le contenu est similaire à l’année dernière. Du coup, comme l’année passée, FIFA 21 jouit d’un contenu pour le moins touffu. Entre Volta, le mode carrière, FIFA Ultimate Team en passant par le mode coup d’envoi et ses diverses règles spéciales, le joueur aura de quoi faire sur le titre d’EA.

Qui plus est, on n’oublie pas le mode compétitions, UEFA champion’s league, les entrainements, mais aussi les différents modes en ligne avec Clubs Pro et les divisions en ligne qui viennent un peu plus étoffer le tout. Concrètement, FIFA 21 est surarmé comme sur les licences, avec de très nombreux championnats et équipes nationales masculines et féminines officielles. Avec ça, PES peut se faire du souci.

Licences et modes de jeu eFootball PES 2021

Mise à jour oblige, eFootball PES 2021 n’a hélas pas grand-chose de nouveau à proposer comme cela était pressenti. On retrouve logiquement les modes Ligues des Masters, Vers une Légende ainsi que My Club, commençant à être sérieusement vétustes. Il y a aussi le mode Euro 2020 qui est de la partie comme les traditionnels modes tournois, coup d’envoi voire matchday et les divers modes en ligne mais au-delà de ça, pas de nouveautés du tout à se mettre sous la dent.

En clair, eFootball PES 2021 ferait mieux de proposer quelque chose de neuf l’année prochaine car cette année encore, c’est FIFA qui remporte ce point car même sur les licences, le soft de Konami est à la traine. Il a de quoi se défendre sur les équipes nationales toutefois, mais ce n’est pas assez et ne dispose même pas des équipes féminines nationales…

Alors, doit-on craquer sur FIFA 21 ou Efootball PES 2021 ?

Cette année encore, la réponse est de craquer sur eFootball PES 2021. En effet, même si FIFA 21 est excellent en matière de contenu entre les modes de jeu et les licences, eFootball PES 2021 se rattrape avec brio avec un gameplay plus solide, une ambiance sonore et graphique franchement très bonne, et surtout des menus qui même s’ils sont vieillissants, n’en restent pas moins décents. Très concrètement, eFootball PES 2021 peaufine le titre de l’année dernière en le rééquilibrant sur pas mal de points, tandis que FIFA 21 stagne encore un peu sur ce qu’il propose, et pourrait faire mieux.

Si vous désirez checker nos tests des deux jeux, vous pouvez les lire à cette adresse et par ici.