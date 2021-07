FIFA 22 : Date de sortie, nouveautés, premières infos… Tout savoir en 5 minutes

Cela ne surprendra personne mais un nouveau FIFA est en route. Electronic Arts a confirmé l’information il y a peu, en dévoilant la star de la jaquette, à savoir Kylian Mbappé. Pour l’instant, ce FIFA 22 n’a pas montré beaucoup de gameplay. Cependant, en scrutant le site officiel et les communiqués de presse, on peut déjà découvrir quelques nouveautés.

Si vous souhaitez tout connaître de cet épisode (améliorations, modes de jeu, nouveaux contenus…), on vous centralise tout ce qu’il faut savoir dans cette vidéo. Précisons que FIFA 22 sortira le 1er octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia et Switch.