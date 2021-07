Dead Space : La rumeur d’un retour de la saga enfle après un signe de vie de la chaîne YouTube du jeu

L’EA Play Live aura lieu dans trois semaines, mais d’ici, on risque de voir passer de nombreuses rumeurs à propos des jeux qui pourraient être annoncés durant l’événement, à commencer par l’éventuel retour de la saga Dead Space. Jeff Grubb avait déjà indiqué que la série serait sur le point de revenir, ce qui avait été confirmé par la suite par d’autres, et les indices autour de cela commencent à être rassemblés.

#DeadSpace just updated it's profile picture after several

years of activity, and um..

😳😳😳😳👉👈 pic.twitter.com/Tt8vXiHGaQ

— Jack (@SierraI07) June 30, 2021