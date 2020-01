Alors que l’on apprenait il y a peu la confirmation que Sony ne serait pas présent à l’E3 2020, c’est au tour du deuxième mastodonte de l’industrie de s’exprimer sur le sujet. Et c’est Phil Spencer lui même qui a annoncé lui même via son compte Twitter la présence de Microsoft et de la division Xbox au salon de Los Angeles.

Le patron de la division Xbox annonce dans son tweet que les équipes travaillent dur pour préparer l’E3 2020. L’événement qui se tiendra au mois de juin à Los Angeles reste un salon incontournable du jeu vidéo malgré la perte d’intérêt au fil des ans. Si toutes les entreprises et studios ou presque donnaient leur conférence au Convention Center, ils sembleraient que la formule s’estompe petit à petit.

Les conférences se tiennent maintenant dans des lieux proche, comme Microsoft qui utilisera le « Microsoft Theater » de Los Angeles situé non loin du Convention Center. Certains studios n’hésitent plus à carrément louer un étage d’hôtel afin d’y convier la presse dans des endroits plus intimistes (et moins cher qu’une place au Convention). Microsoft pourra donc attirer toute la lumière pour la deuxième année consécutive, Sony étant déjà absent de l’édition 2019.

On devrait avoir des nouvelles de la nouvelle génération de console, la Xbox Séries X ainsi que de Halo Infinite qui est censé être un des jeux de lancement de la machine.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020

— Phil Spencer (@XboxP3) January 14, 2020