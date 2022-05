Dying Light 2 : Le premier DLC majeur est repoussé au mois de septembre

Il n’y a pas que les AAA qui sont repoussés ces derniers temps, même les contenus annexes comme les DLC prennent du retard. C’est notamment le cas chez Techland, qui prépare actuellement le premier DLC majeur pour Dying Light 2, que le studio comptait sortir au début de l’été. Mais finalement, ce nouveau contenu prend un peu plus de temps que prévu, et il faudra attendre la rentrée pour le découvrir.

Dear Pilgrims, your feedback always has the highest priority for us, and we want to be honest and transparent with you. We will still need a bit more time to develop the first story DLC. It is now planned to be released in September. pic.twitter.com/5XNe1uIC9u

— Dying Light (@DyingLightGame) May 12, 2022