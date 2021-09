Dying Light 2 : Un nouvel épisode de Dying 2 Know sera diffusé le 30 septembre

Même si le jeu a été repoussé au début de l’année prochaine, la communication autour de Dying Light 2 n’a pas droit à un peu de répit. Techland a maintenant pris l’habitude de partager des détails sur son prochain jeu via l’émission Dying 2 Know, qui met en avant les artistes derrière le titre en évoquant les divers pans de ce second épisode. Et justement, la quatrième émission vient d’être datée.

Remember to join us to explore the vast open world of Dying Light 2 Stay Human on September 30th at 11 AM PT / 9 PM CEST.

We'll see you on Twitch: https://t.co/ppK4Ylawp3 pic.twitter.com/rN9mdOxTta

— Dying Light (@DyingLightGame) September 23, 2021