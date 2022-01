Dying Light 2 : Techland déclare qu’il faudra 500 heures pour terminer le jeu à 100%

Le premier Dying Light avait déjà droit à une durée de vie assez conséquente, d’autant plus grande si l’on prend en compte les divers DLC sortis. Histoire de montrer que le deuxième opus sera du même calibre, Techland s’est fendu d’un tweet vantant la durée de Dying Light 2: Stay Human, et l’information n’a pas manqué de faire réagir, autant en bien qu’en mal.

Prenez des vacances pour finir Dying Light 2

To fully complete Dying Light 2 Stay Human, you'll need at least 500 hours—almost as long as it would take to walk from Warsaw to Madrid!#DyingLight2 #stayhuman pic.twitter.com/Sk3KFpRJoA — Dying Light (@DyingLightGame) January 8, 2022

Le studio a ainsi annoncé que pour complétement entièrement Dying Light 2: Stay Human, il faudra pas loin de 500 heures. Oui, 500. Alors forcément, tout le monde n’a pas ce temps à mettre dans un jeu, d’autant plus dans une année et surtout un mois de février rempli de grosses sorties d’open-world, avec Horizon Forbidden West et Elden Ring en embuscade.

Face aux réactions de la communauté, Techland a alors précisé quelques détails. Selon le studio, il faudrait 500 heures pour terminer le jeu à 100%, c’est à dire voir tout ce qu’il est possible de voir, et faire absolument tout ce qui est demandé.

Au-delà de cette donnée, qui pourra soit décourager celles et ceux qui n’ont pas envie de mettre des centaines d’heures dans un jeu solo, soit rassurer celles et ceux qui veulent en avoir pour leur argent (ce qui est légitime), Techland précise ensuite qu’il faudra environ 70 à 80 heures pour finir l’histoire et les quêtes annexes, sans trop se presser.

Où passent donc les 420 heures restantes, c’est un mystère. Mais monde ouvert oblige, on imagine que cela implique collectibles, défis par centaines, et d’autres choses qui vont forcément faire gonfler artificiellement la durée de vie. Il faut aussi se demander si ces 100% ne demandent pas aussi de recommencer le jeu une ou plusieurs fois, étant donné que le jeu demande de faire de choix qui bousculent le monde ouvert. Espérons juste que le jeu sache gérer son rythme, et que l’aventure n’en devienne pas indigeste, peu importe le nombre d’heures.

Dying Light 2: Stay Human sera disponible le 4 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.