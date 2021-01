Dying Light 2 : Le collector aurait fuité sur une boutique tchèque

Techland nous a promis que l’on entendrait parler de Dying Light 2 durant cette année 2021, et ceux qui attendent le jeu depuis des années espèrent qu’une nouvelle annonce arrivera plutôt dans ces prochains jours qu’à la fin de l’année. Cela pourrait bien être le cas si l’on en croit un revendeur tchèque, qui a listé par erreur la supposée version collector du jeu.

Vrai ou faux collector ?

Dying Light 2 not dead? Collector's Edition leaked by a Czech retailer pic.twitter.com/Nbyt69KKdn — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) January 23, 2021

Avant toute chose, cette image n’a pour le moment rien d’officiel et ce collector n’est pas encore confirmé. Sur la page de la boutique XZone, on peut en effet voir qu’un collector est listé pour Dying Light 2, pour le prix de 210 euros environ sur PC.

Ce collector présenterait un steelbook, un artbook, un map avec les endroits secrets à dénicher, des stickers, une lampe-torche et une figurine limité où l’on voit le héros de ce second opus aux prises avec un infecté. Le visuel semble relativement crédible, mais étant donné le mutisme qui règne autour du jeu, il ne faut rien prendre pour acquis. Si cette image est vraie, on peut cependant espérer qu’une annonce pointe le bout de son nez prochainement.

Dying Light 2 est attendu sur PC, PS4 et Xbox One.