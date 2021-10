Dusk Diver 2 présente son premier trailer ainsi que du gameplay

Alors qu’il avait été annoncé cet été, on attendait toujours des premières images pour Dusk Diver 2. La suite du beat’em up a attendu le Tokyo Game Show pour se montrer publiquement, et il le fait avec panache puisque l’on découvre aujourd’hui un trailer ainsi que des extraits de gameplay, en plus de quelques informations.

La baston toujours au rendez-vous

On en sait encore peu sur l’intrigue de cette suite, qui servira de suite directe au premier opus, en dehors qu’un mystérieux personnage (relativement dénudé) s’en prendra au groupe de Yumo au sein du Youshanding.

On peut voir que les bases du premier titre on été conservées, avec la possibilité d’invoquer des esprits gardiens pour faire le ménage dans les rangs adverses.

Deux très courts extraits de gameplay ont été diffusés pour nous montrer les contrôles de base de ce second épisode, avec notamment les « Crash Skills » qui serviront de finish moves lorsqu’un ennemi sera plaqué contre le décor. D’autres images sont aussi disponibles dans la galerie un peu plus bas.

Dusk Diver 2 devrait arriver courant 2022 sur PC, PS4 et Switch. Le titre sortira au Japon dans un premier temps, le 24 février prochain.