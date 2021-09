Dusk Diver 2

Dusk Diver 2 est un jeu d'aventure et d'action avec une dose de beat'em up, qui est une suite directe du premier Dusk Diver. On y retrouve toujours Yumo, une jeune femme accompagnées par des esprits gardiens, qui doit lutter contre des démons dans un plan de la réalité. Ce nouvel épisode devrait se situer dans la droite lignée du prédécesseur, Avec la possibilité pour Yumo de fusionner avec ses gardiens pour avoir accès à des coups spéciaux différents.