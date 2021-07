Dusk Diver 2 est annoncé sur PC, PS4 et Switch avec un premier teaser

Il y a parfois des titres dont on n’imaginait pas avoir droit à des suites, étant donné que ceux-ci restent assez confidentiels. Dusk Diver en faisait partie, mais surprise, Justdan International et Wanin Games viennent tout juste d’annoncer l’existence de Dusk Diver 2 avec un premier teaser.

Une suite inattendue pour le jeu

Difficile de tirer quoi que ce soit dans cette première vidéo, mais les fans du premier opus seront au moins ravis d’apprendre qu’un deuxième épisode arrivera très prochainement. Dusk Diver 2 est en effet annoncé pour sortir durant cet hiver, même si on ne sait pas si cette date concerne aussi l’Occident. Le titre sortira en tout cas sur PC (via Steam), PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Le premier Dusk Diver était un jeu d’action sympathique qui avait définitivement des choses à faire valoir, comme on le soulignait dans notre test lors de sa sortie, mais qui souffrait d’un manque de contenu et d’une certaine répétitivité. Espérons donc que ce deuxième opus tire les leçons acquises avec le premier jeu pour nous offrir un beat’em up encore plu satisfaisant.