Le jeu d’action Dusk Diver 2 sortira sur consoles le 30 août prochain

Sorti depuis le mois de février dernier au Japon, Dusk Diver 2 va bientôt faire son arrivée en Occident, du moins sur consoles. Idea Factory International annonce enfin la sortie du titre sur notre territoire sur de nouvelles plateformes, et bonne nouvelle, il ne faudra patienter que quelques semaines de plus avant de voir ce que nous réserve la nouvelle aventure de Yuno et ses gardiens.

Une version physique est dévoilée

On nous apprend que Dusk Diver 2 fera son chemin jusqu’en Europe dès le 30 août prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Alors certes, le titre était déjà sorti sur Steam en version anglaise en même temps que la sortie japonaise, mais il nous arrive enfin avec ses éditions consoles.

Et histoire de fêter ça, une version physique a été annoncée. Cette édition contiendra les éléments suivants :

Le jeu (PS4, PS5 ou Switch) avec jaquette réversible

Un artbook de 44 pages

La bande-son avec 17 morceaux sur CD

Un carte de jeu exclusive

Quelques images et un nouveau trailer viennent accompagner cette nouvelle. On y voit alors Yuno, la protagoniste du premier épisode, faire face à des ennemis inédits qui menacent à la fois le monde des humains et le monde du Youshanding.