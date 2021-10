Durée de vie Far Cry 6, combien de temps pour finir l’histoire ?

La sortie d’un Far Cry est toujours un petit événement et Ubisoft mise gros en cette fin d’année sur Far Cry 6, qui promet d’être un épisode encore plus massif que les précédents. Avec une carte qui est censée être la plus grande jamais offerte dans un opus de la série, il y aura beaucoup de choses à faire à Yara, sans compter la quête principale qui nous demandera de mener une révolution contre un dictateur. Voici le temps nécessaire pour venir à bout de ce Far Cry 6.

Quelle est la durée de vie de Far Cry 6 ?

Avec son grand monde ouvert, Far Cry 6 regorge d’activités à accomplir, avec de nombreuses quêtes annexes au compteur et pas mal de défis à venir à bout. Voici donc la durée de vie moyenne de ce Far Cry 6 :

Histoire principale : 25 à 30 heures environ

Histoire principale + quêtes annexes : 35 à 45 heures environ

Finir le jeu à 100% : Plus de 50 heures

Il est bien entendu possible d’aller plus vite ou de prendre plus son temps, mais mener la révolution à Yara devrait donc vous occuper autant de temps selon notre propre expérience. Ces données dépendant grandement du niveau de difficulté choisi. En mode Facile et en fonçant, il est possible de terminer l’aventure en moins de 20 heures, et de tabler sur le 100% en une quarantaine d’heures.

Il faut savoir que le titre compte de très nombreux collectibles à ramasser un peu partout sur la carte, ce qui augmente ainsi drastiquement la durée de vie du titre. C’est d’ailleurs pour cela que l’on vous prépare de nombreux guides dédiés afin de pouvoir tout trouver sur l’île de Yara.

Far Cry 6 sortira le 7 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.