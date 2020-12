Cyberpunk 2077 : combien de temps pour terminer le jeu ?

Jeu le plus attendu de cette fin d’année, Cyberpunk 2077 n’a pas fini de déchaîner les foules, comme l’a prouvé la levée des embargos autour des tests. Au delà des bugs, c’est la durée de vie qui a fait débat, puisque beaucoup de médias évoquaient un temps de jeu assez court pour un si grand RPG, ce qui n’a rien d’étonnant si l’on se rappelle que CD Projekt Red avait prévenu que le jeu serait plus court que The Witcher 3. Alors, qu’en est-il de la durée de vie du jeu ?

Quelle est la durée de vie de Cyberpunk 2077 ?

Ces estimations se basent avant tout sur les premiers tests, comme celui d’IGN, et les retours des joueurs qui ont peu avoir le jeu en avance. De notre côté, nous n’avons pas encore terminé le jeu, mais cet article sera actualisé si nos données diffèrent. Mais alors combien de temps faut-il pour terminer l’histoire ?

Voici des premières estimations sur la durée de vie de ce Cyberpunk 2077 :

Histoire principale : Environ 20 à 25 heures

Histoire principale + objectifs annexes : 50 à 60 heures

Finir le jeu à 100% : Environ 90 à 100 heures

De ce que l’on peut voir sur les divers retours, la quête principale semble être plutôt courte pour un jeu du genre. Il faudrait donc compter 20 heures en ligne droite, seulement à condition de ne rien explorer et de foncer sans attendre, sans se préoccuper des missions annexes et des activités de Night City.

Ce qui serait dommage, car en vadrouillant un petit peu et en effectuant une grande partie des quêtes annexes, le compteur se rapprocherait plutôt des 50 heures de jeu. Un temps honorable, qui permettrai surtout d’avoir accès à plus de fins différentes.

Ces fins sont d’ailleurs liées aux succès/trophées. Il faudrait donc recommencer plusieurs fois la mission finale pour tous les obtenir, à condition d’avoir effectué assez de tâches annexes pour débloquer l’ensemble des fins. Si on rajoute à cela les divers objectifs sur la map, et que l’on s’amuse à explorer 100% de Night City, on se rapproche effectivement de 90 à 100 heures, toujours selon les premières estimations.

Cyberpunk 2077 sera disponible dès le 10 décembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, puis sur PS5 et Xbox Series en 2021. Notre test arrivera très prochainement sur le site, tout comme le guide complet du jeu.