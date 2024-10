Dungeon & Fighter: Arad : L’action-RPG en monde ouvert de Nexon dévoile son nom officiel dans un premier teaser

Pour celles et ceux qui ne seraient pas déjà au courant, cela fait maintenant quelques années que Nexon cherche à étendre sa licence Dungeon & Fighter à d’autres genres et plateformes afin d’étoffer son univers tout en essayant d’attirer un plus large public. Outre le jeu de combat DNF Duel commercialisé en 2022, plusieurs projets sont en développement, à l’image de The First Berserker: Khazan, Project Overkill ou encore Project DW. Annoncé début 2023, ce dernier a refait surface hier par l’intermédiaire d’un teaser dévoilant notamment son nom officiel : Dungeon & Fighter: Arad.