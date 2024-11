Dungeon & Fighter: Overkill : L’action-RPG prévu sur PC et mobiles montre davantage de gameplay lors de la G-Star 2024

Les classes Fighter et Slayer se lâchent au combat

Mettant en scène respectivement les classes Fighter et Slayer dans une quête scénarisée et un donjon de niveau Elite, ces séquences offrent un très bon aperçu du gameplay dynamique qui nous attend. Que ce soit pour terrasser des ennemis basiques ou des boss plus puissants, les combats promettent d’être particulièrement nerveux. Il faudra également être capable d’enchainer les combos rapidement et efficacement pour nous en sortir sans trop de difficultés et dans le but de décrocher le rang S à la fin de chaque niveau. Autre information intéressante dévoilée par les développeurs, l’intrigue du titre prendra place quatorze ans avant les événements narrés dans le MMO asiatique.

Rendez-vous à une date encore indéterminée pour découvrir Dungeon & Fighter: Overkill sur PC, iOS et Android.