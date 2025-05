Dune: Awakening – Nous l’avons testé, ce MMO sera-t-il juste bon mais sans plus ?

Ce titre estampillé Funcom part cette fois-ci sur un format MMO et survie, où vous devrez vous aventurer sur les terres d’Arrakis et retrouver les Fremen dans la peau d’un protagoniste créé de toute pièce, avec une histoire où Paul Atréides n’est jamais né. Vous l’aurez compris, Dune: Awakening va délaisser la formule stratégie/4X qui a été utilisée plusieurs fois sur la franchise, et se focaliser sur le format massivement multijoueur. D’ailleurs, cela reste le dada de Funcom avec des titres plus ou moins réussis comme Secret World, ou contrastés avec Conan Exiles. Cette prise en main est-elle convaincante à date ? Oui et non, et vous verrez vite pourquoi nous nous méfions.

Conditions d’aperçu : Nous avons accédé à la bêta de Dune: Awakening réservée à la presse et aux influenceurs. Nous avons passé une bonne quinzaine d’heures sur le soft, afin d’avoir un bon aperçu du contenu qu’avait à nous offrir la bêta.

Création et progression, c’est contrasté

Comme nous l’avons évoqué en début d’article, Dune: Awakening va proposer une histoire alternative à la franchise. Pour le moment, on ne sait pas trop où le titre va nous emmener après avoir trouvé les Fremen, mais il faut bien admettre que les divers moments narratifs sous l’effet de l’épice ont de quoi nous enthousiasmer. Dans tous les cas, la narration du soft va clairement attiser notre curiosité d’ici sa sortie le 10 juin prochain. Le titre nous propose un éditeur de personnage convenable, sans non plus impressionner. Comme toujours on peut choisir de modifier à loisir le sexe du personnage, assigner quelques tatouages, changer la longueur du cou ou bien la couleur de la peau, ainsi que les cheveux ou les yeux.

L’ensemble est très générique, même si nous apprécions la seconde partie consistant à choisir son monde natal et son mentor. En fonction de votre choix, vous allez débloquer d’office l’un des cinq arbres à compétences du jeu, ainsi qu’acquérir une capacité de départ. De notre côté nous avons choisi d’être un acolyte des Bene Gesserit, basé sur la compétence de la fameuse voix stridente pouvant commander autrui.

Cette mécanique de choix est grisante, et permet au début de vous spécialiser comme bon vous semble. Il est à noter qu’au fil de votre progression, vous aurez le loisir de débloquer les autres arbres à compétences des autres mentors (Maitres d’armes, Planétologues etc…), et ainsi vous essayer à d’autres types d’habiletés. Nous n’avons pas pu toutes les essayer hélas, mais il faut dire que cette possibilité de pouvoir réassigner nos compétences (qui peut se faire une fois toutes les 48 heures cependant), pourra aider les joueurs à verser dans l’expérimentation la plus pure. Le titre est toutefois franchement basique à première vue, avec un levelling donnant des points de compétences à assigner, mais se rattrapera visiblement avec le choix de compétences à acquérir au fil du jeu. A voir ce que cela donnera sur une plus longue session.

Concernant la progression sur cette quinzaine d’heures, nous somme forcés de constater que le ressenti est contrasté. Un peu comme la plupart des MMO/survie du genre, Dune: Awakening prend les joueurs par la mains sur les premières heures. La plupart des quêtes proposées ne sont que de vulgaires didacticiels, afin de se familiariser avec l’aspect construction du jeu, mais aussi vous montrer comment découvrir une partie de la map, voire confectionner divers éléments ou équipements qui vous seront fort utiles pour votre propre survie. Ce début de partie est donc redondant. Si la progression dans le désert d’Arrakis tourne parfois un peu en rond avec pas mal d’avant-postes qui se suivent et se ressemblent, les deux derniers biomes sur les trois que nous avons testés sont déjà un peu plus variés.

On passe d’une teinte couleur sable à couleur rouge, et où les ennemis commencent à être un peu plus résistants, et disposent d’un arsenal un peu plus colossal. En dehors de quelques quêtes de livraison qui pourraient devenir vite gonflantes, la progression dans Dune: Awakening s’annonce honnête, sans non plus nous émerveiller. Heureusement que le titre est quand même saisissant artistiquement car, pour le moment, le résultat est un peu mitigé sur certains points. Peut-être qu’après cette quinzaine d’heures ce mauvais sentiment s’estompera, car l’expérience reste malgré tout atypique, et grisante à certains moments.

La survie, l’un des meilleurs éléments du jeu ?

Outre ces petits couacs qui ternissent un poil le soft de Funcom, le meilleur élément du jeu résidera dans son aspect survie, relativement poussé. Dans un premier temps, sachez que le détail le plus important résidera dans la jauge de soif qu’il faudra gérer constamment. Effectivement, si votre personnage voit sa jauge tomber à zéro, il ne pourra plus se relever continuellement après avoir été mis à terre par les adversaires. De plus, en restant trop longtemps au soleil vous pouvez attraper une insolation, visible via une jauge qui se remplit. Tout ceci aura pour effet de faire baisser plus rapidement votre jauge d’eau.

Évidemment pour palier à cela, vous pourrez au choix fabriquer un extracteur de sang et boire le sang de vos adversaires, boire de la rosée qui vous donnera une infime quantité d’eau, et bien d’autres alternatives plus pratiques. Cet élément central est stressant, et tout semble bien équilibré pour l’heure. Il semble y avoir moult moyens de faire monter considérablement sa jauge d’eau et être tranquille, et il va falloir redoubler d’ingéniosité pour progresser dans le jeu avec cette épée de Damoclès constante.

Dans les autres features du jeu, il y a inévitablement le cycle jour/nuit, et ces satanés vers des sables que l’on ne veut jamais croiser. Le premier élément est franchement impressionnant et aura un impact sur votre manière de progresser. Car oui, il sera souvent plus facile de vadrouiller de nuit pour économiser de l’eau, plutôt que de s’exposer continuellement à la lumière au risque de se déshydrater très vite. De plus, la nuit permet aussi de récolter de la rosée.

Tout cela est finalement des plus grisant, et la menace du vers des sables est plus que palpable, mais aussi punitive. En marchant sur des terrains ensablés en dehors des falaises, une jauge de vibration va s’activer. Elle vous indique plus ou moins l’emplacement des vers, et s’ils approchent ou non. Si vous avez le malheur d’en croiser un et que vous n’êtes pas sur une surface meuble, attendez vous à ce qu’il vienne vers vous pour vous dévorer, auquel cas vous perdrez tout votre équipement définitivement, sauf si vous avez de la chance et que vous retrouvez l’emplacement de votre mort à temps. On ne sait pas encore s’il sera possible de les chevaucher ou non comme dans les films, mais il faut admettre que cela pourrait être chouette. Il faudra donc faire attention, au même titre que pour les tempêtes de sable, qui peuvent débouler sans prévenir et vous faire de sérieux de dégâts si vous n’êtes pas abrité.

La partie la plus intéressante va justement résider dans l’aspect construction, des plus complets. Au moyen d’un outil de construction que vous pouvez crafter, vous aurez la possibilité, moyennant diverses ressources (granite, fer, cuivre etc…), de fabriquer différentes structures et ainsi fonder un abri. Vous pourrez par la suite l’agrémenter d’un générateur de carburant, d’un raffineur voire d’un fabricateur, censé vous confectionner des armes, outils, voire une palette d’équipements aux diverses capacités, dont un set d’habits vous permettant de boire votre sueur, que vous perdez en marchant ou courant par exemple.

Si l’interface de l’outil de construction peut parfois s’avérer brouillonne, force est d’admettre que le tout est fonctionnel et pas trop compliqué à maitriser sur le long terme. Notez qu’il sera aussi possible de créer des véhicules, dont la moto des sables, afin de progresser plus rapidement sur la map, étant donné que le soft est dénué d’un vrai système de voyage rapide. Il nous tarde de voir les autres moyens de locomotion sur la version finale, comme l’ornithoptère qu’il n’était pas possible de fabriquer ni piloter sur cette bêta.

Les combats, aussi excitants qu’un pistolet manta improvisé

Malheureusement, les combats semblent être coincés plus d’une dizaine d’années en arrière. Nous sommes forcés de constater que les sensations restent en dessous de nos attentes. Le corps à corps est trop simpliste, et seuls les contres et les attaques lentes pour percer les boucliers et pratiquement tuer en un coup nos ennemis, restent sympathiques. Pour le reste, le corps à corps est très rigide, peu dynamique et même les gunfights au pistolet ou au fusil ne transpirent pas réellement la nervosité. Pour ne rien arranger, il n’est même pas possible d’infiltrer certains avant-postes ni même de faire des exécutions silencieuses. Apporter un élément d’infiltration aurait pu être intéressant, et cela manque vraiment au titre.

Autant dire que cela est fortement décevant, même si l’exploration des avant-postes et de certains « donjons » offre clairement des récompenses non négligeables. Effectivement, la plupart des avant-postes vous permettent de récupérer au choix diverses tenues, mais aussi des éléments de crafting importants pour fabriquer certains équipements qui peuvent vous être utiles. D’ailleurs, la recherche des éléments de crafting est intelligente, et se caractérise par des icones montrant quels types de ressources vous pourrez trouver. C’est bien ficelé, et il y a fort à parier que l’exploration devienne de plus en plus palpitante sur chaque biome. On rappelle que nous n’avons même pas vu le quart du jeu, cette bêta ne disposant que de trois biomes seulement, contre douze dans le titre final.

Concernant les donjons, ils restent globalement badiques. Concrètement, il n’y a pas réellement de combats de boss, mais plutôt une progression par pièces à base de bracelets d’identification. Dans la structure, le level-design reste assez lambda, du moins sur les deux petits donjons que nous avons pu explorer.

Il ne sera aussi pas rare de croiser diverses communautés lors de votre voyage sur Arrakis. Sur la quinzaine d’heures passées sur la bêta, nous n’avons déniché qu’une seule communauté. Dans cette dernière, on trouvait des choses basiques avec un vendeur disposant de pas mal d’armes, munitions ou ressources. Notez qu’un système de contrat sera de la partie, avec des missions génériques à effectuer comme de la livraison de ressources ou des ennemis spécifiques à éliminer. Vous pouvez ainsi gagner de l’expérience, de la monnaie, voire mieux, un arbre à compétences parmi les cinq débloqués qui pourront vous donner plus de possibilité de combats. Des compétences qui s’accordent d’ailleurs bien avec les combats, bien que cela n’améliore pas une seule seconde ces derniers.

Parmi les autres aspects que nous avons pu à peine effleurer, la politique de taxe du jeu mais aussi l’épice. Grossierement, il faudra payer des taxes impériales sur l’épice sous peine de graves conséquences. Nous ne les avons pas vu très concrètement, et il faudra vérifier si toute cette mécanique est intéressante ou non sur le jeu final. Reste que nous avons apprécié le système de renseignements, qui seront des points à trouver dans les avant-postes. En les accumulant, vous aurez la possibilité d’apprendre de nouveaux éléments de crafting, et donc de disposer d’un éventail plus larges de constructions.

Il faut bien l’admettre, Dune: Awakening semble gargantuesque et touffu sur bien des aspects, même si nous attendons de voir comment vont se présenter les bénéfices de l’épice que l’on respire ou que l’on mange avec notre personnage. Nous n’avons hélas pas pu voir cela sur ces quinze petites heures mais, si cette partie est maitrisée, elle pourrait bien apporter un plus au gameplay. Nous attendons également de voir ce que donnera l’aspect PvP de ce MMO/survie via le désert profond, où les joueurs auront le loisir de se mettre sur le nez. Tout ceci n’était pas encore disponible sur la bêta, et il nous tarde voir quelle forme prendra ce PvP, mais aussi son endgame qui reste pour le moment, assez flou.

Un MMO de toute beauté ?

Nous aurions tort de ne pas aborder en bonne et due forme la partie technique du soft. S’il y a un point à affirmer dans un premier temps, ce sera tout simplement la beauté d’Arrakis retranscrite avec exactitude. Le cycle jour/nuit fonctionne du feu de Dieu, et même la plupart des textures sont plutôt impressionnantes, comme les arrière-plans.

L’optimisation sur cette bêta est d’ailleurs plutôt bonne, même s’il subsiste des soucis de collisions, et quelques bugs visuels qui viennent entacher l’expérience de jeu. On espère que l’ensemble sera peaufiné d’ici sa sortie. Même la bande-son semble de qualité. Incontestablement, nous nous retrouvons pour le moment avec des doublages sympathiques, des thèmes musicaux qui ont l’air d’avoir compris toute l’essence de Dune, ce qui est déjà une grande victoire.

Dune: Awakening sera sans doute un bon MMO/survie, mais nous ne sommes pas sûrs qu’il tutoiera l’excellence de ce que l’on a pu en voir pour le moment. Si tout le background de la licence semble avoir été très bien représenté dans les moindres détails et que son aspect construction et survie marche à merveille, on ne pourra pas s’empêcher de pester sur d’autres éléments qui font tâche. Le titre semble se tourner vers des combats très inégaux voire vieillots dans le feeling, et même la progression, bien qu’elle soit complète avec l’apprentissage, l’artisanat et les compétences, reste relativement basique et ne semble pas inventer grand chose. On attend aussi d’en voir plus sur les autres biomes voire le PvP et le endgame, car cette bêta nous offre pour l’instant un sentiment de répétition sur la progression comme sur les quêtes. Il y a du bon comme du passable, et nous verrons si Dune: Awakening arrivera à nous convaincre définitivement lors de sa sortie le 10 juin prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. En attendant, sachez que sa bêta prendra place quant à elle du 9 au 12 mai prochain sur toutes les plateformes.