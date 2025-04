Dune Awakening ne sortira pas à la date prévu sur PC, le MMO de survie est repoussé de quelques jours

Une bêta en plus pour s’assurer qu’Arrakis est prête à vous accueillir

C’est sur Steam que Funcom a prévenu sa future communauté, en indiquant que Dune Awakening ne sera pas prêt pour le 20 mai prochain. Le studio indique vouloir prendre du temps supplémentaire pour mieux intégrer les retours d’un test qui a en ce moment lieu auprès de la presse et des créateurs de contenu. Pour cette raison, Dune Awakening ne sortira que le 10 juin sur PC, et le 5 juin pour toutes celles et ceux qui passeront par la case précommande :

« Le lancement du jeu se rapproche de jour en jour, et nous venons tout juste de lancer une bêta au cours de laquelle des centaines de journalistes et de créateurs de contenu vont pouvoir jouer au début du jeu, afin de vous dire ce qu’ils en pensent dès le 25 avril […] Notre serveur Discord est très actif, car nos développeurs s’en servent pour interagir directement avec nos bêta testeurs afin de nous permettre d’améliorer Dune: Awakening tous ensemble. Grâce à cela, nous en avons conclu qu’avec un peu plus de temps, nous pourrons bien mieux prendre en compte les retours de nos bêta testeurs. Nous avons donc pris la décision de décaler la sortie de Dune: Awakening au 10 juin, tandis que les joueurs précommandant le jeu pourront jouer dès le 5 juin. »

Funcom indique également qu’une bêta aura lieu le mois prochain, sans préciser quand précisément. Et c’est sans doute avec cette bêta que le studio espère s’assurer que tout fonctionne avant le grand lancement de ce Dune Awakening, qui arrivera aussi plus tard sur PS5 et Xbox Series.