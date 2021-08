Dream Cycle, par le créateur de Lara Croft, sortira en accès anticipé le 7 septembre prochain

Parmi les annonces du pré-show de l’Opening Night Live de la Gamescom 2021, l’une d’entre elles a retenu l’attention du public, à savoir Dream Cycle, dévoilé par le studio Cathuria Games. Derrière ce studio encore inconnu, Toby Guard, le créateur du personnage emblématique Lara Croft, créée à l’époque au sein des locaux de Core Design.

Depuis, l’homme a fait son bonhomme de chemin et a créé son propre studio qui s’apprête donc à faire essayer son jeu édité par Raw Fury, lors d’un accès anticipé disponible dès le 7 septembre sur Steam.

Entrez dans le Royaume des Rêves

Dans une vidéo énigmatique, qui ne nous permet pas vraiment d’en apprendre plus sur le titre, on aperçoit une jeune femme utiliser de la magie et de l’infiltration dans un jeu qui semble être un mélange d’action-aventure et d’exploration bac-à-sable. C’est en se redirigeant vers la page Steam du jeu que l’on en apprend plus sur ce que va nous proposer ce Dream Cycle.

Voici le pitch du jeu décrit sur la page de celui-ci : « Piégée dans une dimension alternative maudite, Morgan Carter fait face à une quête épique pour sauver à la fois son âme et le Royaume des Rêves. Utilisez l’infiltration, des sorts et des armes pour vaincre les ennemis et purgez la corruption tout en explorant les milliers de possibilités de cette aventure d’action en constante expansion ».

Le jeu se veut d’abord procédural avec la création de nouveaux lieux à chaque plongée dans l’univers des rêves. Dès le lancement de l’accès anticipé, ce seront 10 000 aventures différentes qui seront disponibles pour les explorateurs (pour une durée allant de 10 à 30 minutes pour chacune d’entre elles), avec une notion d’aventure infinie dans laquelle les joueurs et joueuses vont pouvoir continuer à explorer encore et encore avec des mises à jour régulières, faisant de Dream Cycle une sorte de jeu-service. Par ailleurs, les musiques seront composées par Nathan McCree, aussi très connu des fans de Tomb Raider.

La première congrégation de zones sera appelée « La forêt enchantée » et devrait servir de base pour tous les autres biomes à venir suite à cet accès anticipé qui devrait durer au moins 1 an d’après ce que nous pouvons lire sur le post de blog décrivant les modalités de lancement. Ainsi, les joueurs et joueuses pourront découvrir l’introduction du jeu et la première section de l’histoire principale.

Les créateurs ajoutent qu’avant la sortie du jeu, il faudra s’attendre à de nombreuses améliorations, des armes supplémentaires, de nouveaux sorts, d’autres améliorations globales de combat, mais aussi de l’interface utilisateur et de la fidélité visuelle. Le site évoque également qu’au départ, nous aurons accès à environ 20 armes, 12 sorts et 20 avantages. Il y a 3 factions avec un total de 12 ennemis accompagnés de « boss » générés de manière procédurale.

Ne vous attendez pas à pouvoir y jouer en français puisque pour l’instant, seule la langue de Shakespeare est prise en charge dans Dream Cycle, un parti prix évoqué par les créateurs le temps de cet accès anticipé. A noter que nous ne possédons pas encore d’informations concernant une éventuelle sortie sur d’autres plateformes pour l’instant. Pour rappel, il est dors et déjà possible d’ajouter Dream Cycle dans sa Liste de souhaits sur Steam avant la sortie de l’accès anticipé dès le 7 septembre prochain.