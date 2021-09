Dream Cycle

Dream Cycle est un jeu d'action et d'aventure développé par Cathuria Games et édité par Raw Fury. Conçu par Toby Gard, le créateur de Lara Croft, et inspiré du Cycle du rêve de l'auteur américain H. P. Lovecraft, le titre proposera aux joueurs et aux joueuses de suivre l'histoire de Morgan Carter, une jeune femme occultiste prise au piège dans une dimension alternative maudite intitulée le Royaume des Rêves. Afin de briser les chaînes de la malédiction qui la retient prisonnière de ce monde, elle devra explorer les contrées qui l'entourent tout en combattant les êtres sans âme qui tenteront de lui barrer la route.