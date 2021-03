Xbox Game Pass : Octopath Traveler, Yakuza 6, Empire of Sins et d’autres arrivent bientôt

Microsoft ne compte vraiment pas ralentir le rythme du côté du Xbox Game Pass. Alors que l’on vient d’apprendre les ajouts successifs des jeux Bethesda, de Undertale et de Outriders (lors de sa sortie), le service est de plus en plus attrayant, et d’autres jeux viendront s’ajouter à la fête dans ces prochains jours.

Une fin de mois bien chargée

Celles et sont qui sont abonnés au Xbox Game Pass vont encore une fois avoir de quoi faire durant les prochaines semaines. On peut notamment voir que Octopath Traveler va faire son entrée sur consoles Xbox directement dans le Game Pass. NieR Automata va débarquer dans le programme sur PC, et Genesis Noir sera disponible dès le jour de sa sortie.

Voici les jeux qui seront ajoutés au Xbox Game Pass dans les prochains jours :

Undertale (Cloud, Console & PC) – Disponible

(Cloud, Console & PC) – Disponible Empire of Sin (Cloud, Console & PC) – 18 mars

(Cloud, Console & PC) – 18 mars Nier: Automata (PC) – 18 mars

(PC) – 18 mars Star Wars: Squadrons (Console) – 18 mars

(Console) – 18 mars Torchlight III (PC) – 18 mars

(PC) – 18 mars Genesis Noir (Console & PC) – 25 mars

(Console & PC) – 25 mars Octopath Traveler (Console & PC) – 25 mars

(Console & PC) – 25 mars Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PC) – 25 mars

(PC) – 25 mars Supraland (PC) – 25 mars

(PC) – 25 mars Yakuza 6: The Song of Life (Cloud, Console & PC) – 25 mars

(Cloud, Console & PC) – 25 mars Narita Boy (Cloud, Console & PC) – 30 mars

(Cloud, Console & PC) – 30 mars Outriders (Cloud & Console) – 1er avril

Forcément, quelques jeux vont nous quitter aussi dans la foulée. Voici les quelques titres qui quittent le programme dès le 31 mars prochain :