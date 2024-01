Goku et Vegeta se mettent sur la tronche dans le dernier trailer de Dragon Ball: Sparking! Zero

Les rivaux nous en font voir de toutes les couleurs (de cheveux)

Et quoi de mieux qu’un duel entre Goku et Vegeta pour bien présenter le jeu ? Les deux rivaux s’affrontent dans ce trailer qui met l’accent sur l’aspect spectaculaire du titre, ainsi que sur les différentes transformations de nos héros, qui sont nombreuses. En passant par la forme de singe géant, celle de Super Saiyan God ou des formes plus classiques, vous aller pouvoir jouer avec plus d’une dizaine de Goku et de Vegeta différents. Et encore, on a certainement pas tout vu (on imagine que l’Ultra Instinct sera bien là par exemple).

Rassurez-vous, malgré la grande présence des deux combattants, le casting laissera de la place à d’autres guerriers puisqu’il semble y avoir plus de 164 personnages jouables dans cet épisode si l’on se fie à l’écran de fin (merci à Gematsu qui a compté le nombre de cases). Enfin, pas 164 personnages à proprement parler puisqu’il faut compter les différentes transformations, mais il y aura tout de même du monde.

Dragon Ball: Sparking! Zero sortira prochainement sur PC, PS5 et Xbox Series. ce trailer ne révèle malheureusement pas de date ni de période, ce qui veut dire qu’il faudra encore patienter un moment.