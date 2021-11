Dragon Ball: The Breakers détaille son gameplay et arrivera en bêta du 4 au 5 décembre

Bandai Namco a surpris tout le monde la semaine dernière en annonçant un nouveau Dragon Ball dont le concept est bien différent de ce à quoi l’on est habitué. Loin du jeu de combat traditionnel, Dragon Ball: The Breakers se présente comme un jeu multijoueur asymétrique, dans lequel sept survivants doivent survivre face à un méchant prêt à les détruire. Histoire de rendre les choses un peu plus claire, Bandai Namco nous explique les règles de son prochain jeu avec une vidéo de près de 10 minutes.

Un essai gratuit la semaine prochaine

Dans cette vidéo, vous pourrez apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur ce prochain titre. Les survivants devront donc tout faire pour éviter le méchant, qui va évoluer au fil du temps et devenir de plus en plus dangereux.

Si le jeu vous tente, vous aurez l’occasion de l’essayer avec une première bêta fermée, qui va démarrer la semaine prochaine. Elle aura lieu le 4 et 5 décembre, à des créneaux bien particuliers :

Session 1 : 4 décembre de 3h à 7h

Session 2 : 4 décembre de 13h à 17h

Session 3 : 4 décembre de 19h à 23h

Session 4 : 5 décembre de 3h à 7h

Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le site officiel de l’éditeur afin d’avoir une chance de participer à la bêta. Dragon Ball: The Breakers sortira en 2022 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.